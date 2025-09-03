「ウエスタン、阪神５−４ソフトバンク」（３日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）阪神はソフトバンクに競り勝った。先発の西勇は５回７安打４失点。その後はリリーフが１失点も許さず、九回までつないだ。打線は２点を追った七回に井上がウエスタン８号ソロを放ち、その後、勝ち越し。勝利を収めた。平田２軍監督の一問一答は以下の通り。−先発の西勇は踏ん張った。「うまく入ったかなっていうとこあったけど、味方のね、ち