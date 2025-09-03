マンチェスター・シティがパリ・サンジェルマンからGKジャンルイジ・ドンナルンマを獲得したと発表した。ドンナルンマは196cmの長身GKで、26歳という若さながら、すでにクラブと代表で486試合の出場経験を誇る。シティの昨季までのGK陣はエデルソン・モラレス、シュテファン・オルテガ、スコット・カーソンの3人で、全員が30代だった。しかし、カーソンが退団し、22歳のジェイムズ・トラフォードが加入。そしてエデルソンの退団を