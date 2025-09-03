25-26シーズン、欧州主要リーグの夏の移籍市場が閉幕した。プレミアリーグでのタイトル奪還を目指すマンチェスター・シティは最終日にパリ・サンジェルマンからジャンルイジ・ドンナルンマを獲得。放出も進み、イルカイ・ギュンドアンがガラタサライへ、エデルソン・モラレスがフェネルバフチェ、マヌエル・アカンジがインテルへと旅立った。シティの指揮官であるペップ・グアルディオラ監督は以前からスカッドの縮小を求めており