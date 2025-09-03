◆イースタン・リーグ巨人６―１ヤクルト（３日・Ｇタウン）巨人のドラフト１位・石塚裕惺内野手が、プロ初の先頭打者アーチを放った。「１番・遊撃」で先発出場。初回先頭でカウント１―１からヤクルトの先発・小沢が投じた１２４キロの変化球を左翼スタンドへ運んだ。７月１２日のイースタン・日本ハム戦（Ｇ球場）以来の公式戦２号。これがＧタウンでの初本塁打となった。「浮いたフォークに、うまく反応して芯で捉えるこ