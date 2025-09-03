自らの力で負を断ち切った。バレーボール女子の世界選手権（３日、タイ・バンコク）、準々決勝が行われ、世界ランキング４位の日本は同８位のオランダに３―２で逆転勝ち。２０１０年大会以来、１５年ぶりのメダルに王手をかけた。チーム３位の１３得点を挙げた佐藤淑乃（ＮＥＣ川崎）は、攻撃の軸としての意地を見せた。「１、２セット目は自分のディフェンスでミスが出てしまって悩みながらやっていた」というが、一度ベンチ