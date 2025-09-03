頸髄完全損傷でリハビリ中の帝王・高山善廣（５８）が、自身の支援大会「ＴＡＫＡＹＡＭＡＮＩＡＥＭＰＩＲＥ４」（３日、東京・後楽園ホール）で１年ぶりにリング上に姿を見せた。高山は２０１７年５月４日のＤＤＴ大阪大会で、回転エビ固めを仕掛けた際に頸髄を損傷。手術後も首から下が動かない状況が続き「頸髄完全損傷」と診断された。昨年９月のＴＡＫＡＹＡＭＡＮＩＡで約７年ぶりに公の場に現れ、４度目の開催とな