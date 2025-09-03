メ～テレ（名古屋テレビ） 9月15日からの「老人週間」を前に、愛知県の大村秀章知事と名古屋市の広沢一郎市長が数え100歳を迎える女性を祝いました。 大村知事と広沢市長が訪問したのは、名古屋市緑区に住む1926年生まれの森下とみ子さんです。愛知県と名古屋市は毎年、数え100歳を迎えた高齢者を訪問し、敬老祝い品の贈呈などを行っています。今年は、大村知事から伝統工芸品の焼き物、尾張七宝額「牡丹」が、広沢市