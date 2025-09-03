9人組ボーイズグループ・ZEROBASEONEの最新アルバム『NEVER SAY NEVER』が1日にリリースされ、発売初日にミリオンセラーを記録。これでK-POPアーティストとして初めて、デビューアルバムから6作連続ミリオンセラーを達成しました。■デビューアルバム『YOUTH IN THE SHADE』はダブルミリオンZEROBASEONEは、2023年4月にグローバルボーイズグループデビュープロジェクト『BOYS PLANET』から誕生した9人組ボーイズグループです。公式