女優でタレントのMEGUMI（43）が3日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演。人の家の麦茶が飲めないワケを語った。この日のテーマは「気にしいな女の生態SP」。些細なことを気にしすぎてしまうゲストたちがそれぞれの体験談を語る中、MEGUMIは「子供の頃から人の家の麦茶が飲めないんです」と切り出した。その理由について「人の家の麦茶ってポットに入ってるじゃないですか。プラスチックに入って