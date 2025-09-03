「プロレス・ＴＡＫＡＹＡＭＡＮＩＡＥＭＰＩＲＥ４」（３日、後楽園ホール）２０１７年５月４日の試合中に頸髄完全損傷の重傷を負い、リハビリを続けている“帝王”高山善廣（５８）を支援する大会が行われ、高山本人も車いすで登場して超満員のファンを熱狂させた。全試合終了後、高山もリングに上がって「高山」コールを浴びる中、マイクで決めぜりふの「ノーフィアー！」を叫び、大合唱で締めくくった。メインイベン