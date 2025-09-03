栄養機能飲料として幅広い世代に愛される「ネスレ ミロ」と、東京土産の定番「東京ばな奈」が夢のコラボ♡ 『東京ばな奈シェイク Made with MILO』が2025年9月10日(水)より東京駅の「東京ばな奈s」で期間限定販売されます。昨年は1万杯以上の人気を記録した話題のシェイクが復活！おいしさと栄養、そしてSDGsへの想いが詰まった特別な一杯を、この秋だけの味わいとして楽しんでみませんか？ ネスレ ミロ×東京ばな奈シェイク