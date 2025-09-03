福岡東署は3日、福岡市東区香椎浜1丁目付近の道路上で同日午後3時ごろ、通行中の小学生男児が見知らぬ男からつきまとわれる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は60歳くらいで黒色タンクトップ着用。