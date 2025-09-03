福岡県警宗像署は3日、宗像市田久4丁目1番付近の道路上で同日午後3時半ごろ、小学生女児が見知らぬ男から「おかえり」と声をかけられ、腕をつかまれそうになる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は30歳くらいの中肉。短めの黒髪で、メガネをかけ、白色の長袖シャツ、茶色の長ズボンを着用。