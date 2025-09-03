今月３日午前９時ごろ、兵庫県太子町の信号の無い交差点で、自動車と自転車が出会い頭に衝突する事故がありました。この事故で、自転車に乗っていた１４歳の男子中学生が右肋骨の打撲や腰の骨を捻挫するなどの軽傷を負いました。警察によりますと、事故後、車は一度停止し、運転していた２０歳くらいの女性が「大丈夫？」と、男子中学生に声をかけたといいますが、男子中学生が「大丈夫です」と返答すると、女性は警察に通報