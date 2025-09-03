◇パ・リーグ楽天6―11西武（2025年9月3日楽天モバイル）楽天の野手最年長、鈴木大地内野手（36）が西武戦の7点を追う7回無死で、20年の楽天移籍後初となる2号満塁弾。3点差まで追い上げたが、2連敗となり、「感触は良かったですし、いいバッティングができましたけど、勝ちたかったという思いの方が強いです」と語った。逆転でのCS進出へ向け、残り24試合で3位オリックスとは5ゲーム差。「日付が変わったら、もう次の試