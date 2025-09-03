◇セ・リーグ巨人5―3ヤクルト（2025年9月3日京セラD）巨人の田中瑛斗投手（26）は3日のヤクルト戦（京セラD）で今季52度目のリリーフ登板。1回無安打無失点の好投で今季30ホールド目（0勝3敗）をマークした。これでリーグ最多40ホールドの同学年・大勢投手（26）、30ホールドの中川皓太投手（31）と3人が30ホールド以上を達成し、球団初の30ホールドトリオ誕生となった。試合後、6回4安打2失点（自責0）で今季3勝目（