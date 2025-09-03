将棋の藤井聡太七冠が3連覇を目指す八大タイトルのひとつ、王座戦の第1局は4日、シンガポールで行われます。藤井七冠らが意気込みを語りました。王座戦五番勝負の第1局は4日、シンガポールのセントーサ島で行われ、藤井聡太七冠は、伊藤匠叡王を相手に王座戦3連覇を目指します。この対局はシンガポール建国60周年の文化交流事業の一環で、藤井七冠らは2日、観光名所のマーライオンの前で記念撮影をしていましたが、3日は対局室の下