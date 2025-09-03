【ジュネーブ共同】「ダボス会議」を主催するスイスのシンクタンク、世界経済フォーラム（WEF）は3日までに、創設者のシュワブ前会長（87）による資金不正使用疑惑などについて「重大な不正の証拠はなかった」と結論付けた。内部告発を受け、外部の弁護士が調査していた。調査の結果、シュワブ氏の公私の線引きがあいまいだったと指摘した。シュワブ氏は4月に辞任を表明。地元メディアによると、今後はWEFの役職に就かない。