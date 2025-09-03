◇セ・リーグ中日5―2阪神（2025年9月3日バンテリンD）中日先発・大野は6回をソロ2本による2失点に抑え、今季9勝目を挙げた。沢村賞に輝いた20年以来の2桁勝利に王手を懸けた36歳の左腕は「自分の勝利より、チームの勝利が大事。これからも勝たせられるように頑張る」と力を込めた。強気な攻めが光った。0―1の5回1死一、三塁で1番・中野を147キロの直球で空振り三振。続く熊谷も145キロで見逃し三振に仕留め、その裏