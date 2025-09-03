連合は、１０月で２期目の任期満了を迎える芳野友子会長（５９）を続投させる方向で調整に入った。複数の連合関係者が明らかにした。春闘を通じて高水準の賃上げを実現した芳野氏の手腕や発信力が評価されたという。連合傘下の産業別労働組合（産別）幹部による役員推薦委員会が近く、芳野氏の推薦を決める方針だ。中央執行委員会に報告後、１０月に開く定期大会で正式に決定する見通し。会長の任期は２年。芳野氏は２０２１