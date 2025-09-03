保護者説明会の内容について話す稲垣教育長＝３日、葉山町教育総合センター女児を盗撮して教員らでつくる交流サイト（ＳＮＳ）のグループチャットで画像を共有したとして、葉山町立葉山中学校の教員の男（２８）が愛知県警に性的姿態撮影処罰法違反容疑で逮捕されたことを受け、同町教育委員会は３日、葉山中（同町堀内）で保護者説明会を行った。説明会は、男が盗撮した疑いがある昨年９〜１２月に在籍していた小学校と