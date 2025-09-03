◆パ・リーグ楽天６―１１西武（３日・楽天モバイル）西武・西川愛也外野手がプロ８年目で初めて年間の規定打席に到達した。「右肩の違和感」から前日の同戦で１軍に復帰し、２戦連続の「１番・中堅」で先発出場。４回の第３打席で到達した。この日は４打数無安打１四球とヒットこそ出なかったが、「とてもうれしい。（この先）プラスアルファでいけるように頑張ります」と白い歯を見せた。西口監督も「１番としていい働き