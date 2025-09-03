◆ＹＢＣルヴァン杯準々決勝横浜ＦＭ１―４柏（３日・日産スタジアム）横浜ＦＭがホームの初戦で１―４で完敗した。立ち上がりから積極的にミドルシュートを放つなどゴールに迫ったが、決めきれずにいると、前半１８分に一瞬の隙を突かれて失点。後半８分にはＰＫで２失点目を喫し、その後は押し込みながらゴールを奪えずにいると、後半２２分にはＤＦラインの裏を突破され、ＦＷ垣田に３点目を決められた。後半３７分に右