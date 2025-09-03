爆発力で勝利に貢献だ。バレーボール女子の世界選手権（３日、タイ・バンコク）、準々決勝が行われ、世界ランキング４位の日本は同８位のオランダに３―２で逆転勝ち。２０１０年大会以来、１５年ぶりのメダルに王手をかけた。自慢の右腕で悪い雰囲気を断ち切った。高さのあるオランダに攻撃陣が苦戦する中、和田由紀子（ＮＥＣ川崎）は力強いスパイクで得点を量産。２―２の第５セットも勝負どころで得点を奪うなど、大車輪の