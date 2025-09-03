ボーイズグループ・DXTEENの地上波初冠番組『DXTEENの限界突破TV』(毎週火曜24:59〜 ※関東ローカル、全10回)が、日本テレビで10月28日にスタートする。DXTEENこの番組では、DXTEENが初の1万人規模でのライブ成功を達成するべく、メンバーの大久保波留、田中笑太郎、谷口太一、寺尾香信、平本健、福田歩汰が、数々の“無理難題”に全力で立ち向かいながら、徳を積み、ライブ成功に導く姿に密着。フレッシュで泥臭い努力、失敗、そ