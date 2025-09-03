阪神・中川勇斗捕手（２１）が３日、中日戦（バンテリン）で先制の２号ソロを放ち存在感をアピールした。ゲームは逆転で２―５と敗れ、マジックも「６」と足踏み。敗戦の中でもキラリと光る打棒に、名古屋の虎党も気持ち的に少し救われたことだろう。中川は７番・左翼でスタメン出場。３回、先頭打者として迎えた第１打席で左腕・大野の１ストライクからの２球目、高めのカットボールを思い切りよく引っ張った。打球は左中間席