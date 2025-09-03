◆ＹＢＣルヴァン杯準々決勝第１戦浦和１―１川崎（３日・埼玉スタジアム）川崎は０―１で迎えた後半アディショナルタイム５分、ＤＦ佐々木が右から持ち上がると、ＦＷロマニッチのパスを受けたＦＷ伊藤達哉が右足を振り抜き、劇的な同点ゴール。アウェーで引き分けに持ち込んだ。リーグ戦３戦４発と好調をキープする伊藤は、この日は後半開始から途中出場。ゴールシーンについて「時間帯的にはラストチャンスだった。冷静