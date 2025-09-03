ＹＹＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ所属の韓国俳優イ・ジュアン（２９）とハン・ジアン（２７）が、橋本マナミ、奈緒、箭内夢菜らが所属する芸能事務所アービングと業務提携したことを３日、同事務所が発表した。アービングの張江泰之社長は「この度、ＹＹＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴとの業務提携により、素晴らしい才能を持つ韓国の俳優、イ・ジュアンさんとハン・ジアンさんを、日本でサポートできることを大変うれしく思い