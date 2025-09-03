パ首位のソフトバンクは３日のオリックス戦（みずほペイペイ）に７―１で快勝した。２連勝でカード勝ち越しを決め、２位・日本ハムとのゲーム差は「２」に広がり、４日にも今季初の優勝マジックが点灯する。投打ががっちりかみ合った勝利だった。先発の大関友久投手（２７）は６回１失点の好投で１２勝目。序盤に走者を背負う苦しい投球も要所をしのいで勝機をたぐり寄せた。打線は２回に今宮健太内野手（３４）の２試合連続「