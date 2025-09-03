◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人５―３ヤクルト（３日・京セラドーム大阪）巨人は初回に打線がつながり、ヤクルトに連勝した。首位打者争いを繰り広げる泉口友汰内野手（２６）の先制２点三塁打から一挙４得点。５回には４試合ぶりに４番に座った岡本和真内野手（２９）がこの試合２本目の適時打を放ち、突き放した。先発の森田駿哉投手（２８）は６回２失点で３勝目を挙げた。２番手で登板の田中瑛斗投手（２６）が３０ホールドを