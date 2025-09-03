きょうの為替市場、ロンドン時間以降は買いが一服しているものの、ドル円は一時１４９円台に上昇する場面が見られた。ユーロ円、ポンド円も上昇していることから、円安の動きも見られている。 前日の森山自民幹事長の辞任表明で、石破首相が退陣に追い込まれるのではとの観測が浮上する中、日本の政治不安が円安を呼び込んでいるとの指摘も出ている。一方、植田日銀総裁が石破首相と会談を行っていたが、植田総裁は「