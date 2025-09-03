9人組グループ・Snow Manが、今年度最高となる初週ダウンロード数を記録し、自身2作目となるデジタルシングルランキング1位を獲得しました。3日発表の「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」で、新曲『カリスマックス』が、初週ダウンロード数7.2万DLで、1位に初登場しました。2024/10/28付の『One』に続き、自身2作目のデジタルシングルランキング1位獲得となりました。初週DL数7.2万DLは、2025/2/10付でのNumber_i