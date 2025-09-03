東京都は水素の利用を広げる新たなプロジェクトを開始し、水素で走る燃料電池タクシーの出発式が行われました。東京都小池百合子 知事「水素で走る燃料電池タクシーの出発式、スタートです」きょうから運行を始めたのは、トヨタのクラウンをベースにした水素燃料電池車で、3台が都内を走り始めました。都は補助金を出すことで、2030年度までに、およそ600台の導入を目指すとしています。トヨタ自動車佐藤恒治 社長「