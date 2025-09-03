「巨人５−３ヤクルト」（３日、神宮球場）ヤクルトの村上宗隆内野手が３試合ぶりの１５号ソロを放ったが、空砲に終わった。八回に大勢の１５０キロ直球を捉え、バックスクリーンにたたき込む特大の一発となり「感触は完璧でした」と自画自賛した。ただチームは２連敗を喫し自力ＣＳ進出の可能性が消滅した。チームの敗戦に「結果が全てなので」と悔しそうな表情を浮かべた２日の巨人戦（京セラ）の試合前に、今季限りで退