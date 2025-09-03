TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が3日、バレーボール中継延長のため通常より50分遅れで放送される。番組公式X（旧ツイッター）が同日、伝えた。前週の35分遅れに続き、2週連続となった。この日の午後8時33分、番組公式Xは前週同様に「★放送時間変更のお知らせ★本日の『水曜日のダウンタウン』の放送はバレーボール中継延長のため、放送時間を繰り下げてお届けとなります。試合終了次第、改めて放送