U-22日本代表は3日、ミャンマーで行われるAFC U23アジアカップ予選の初戦でU-22アフガニスタン代表と対戦する。日本時間午後9時半のキックオフを前にスターティングメンバーが発表された。予想布陣は、大岩剛監督が第1次体制や7月のウズベキスタン遠征で使ってきた4-3-3。GKは濱崎知康、4バックは左からDF関富貫太、DF尾崎凱琉、DF永野修都、DF松本遥翔。アンカーはMF菅澤凱、インサイドハーフはMF矢田龍之介とMF名和田我空。