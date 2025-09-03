約2年間にわたって続いた“アジアとの戦い”がひと段落し、北中米ワールドカップに向けた準備がいよいよ本格化する日本代表。その初陣となるアメリカ遠征2日目、MF久保建英(ソシエダ)が報道陣の取材に応じ、メキシコ・アメリカとの対戦に向けて「ホスト国2チームとの試合で、ポット1で(同じグループに)入ってくる可能性も全然あるので、そこで当たった時の想定もできたら」と冷静に意気込みを語った。日本代表は2023年11月のW