【ルヴァン杯準々決勝第1戦】(埼玉)浦和 1-1(前半1-0)川崎F<得点者>[浦]中島翔哉(22分)[川]伊藤達哉(90分+5)<警告>[浦]石原広教(90分)観衆:19,767人主審:御厨貴文副審:梅田智起、森川浩次└川崎Fがルヴァン杯準々決勝第1戦で劇的ドロー! 浦和に先制されるも…後半ATに伊藤達哉が同点ゴール