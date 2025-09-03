[9.3 ルヴァン杯準々決勝第1戦 浦和 1-1 川崎F 埼玉]ルヴァンカップは3日に準々決勝第1戦を行った。浦和レッズと川崎フロンターレの対戦は、1-1のドロー。浦和は前半22分にMF中島翔哉が先制ゴールを決めたが、川崎Fは後半アディショナルタイムにFW伊藤達哉が同点ゴールを決めた。前半22分、均衡を破ったのは浦和。後方の右サイドからDF関根貴大がロングフィードを飛ばす。反応した中島が最前線でドンピシャのトラップで敵陣PA