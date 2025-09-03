【ルヴァン杯準々決勝第1戦】(ニッパツ)横浜FC 2-0(前半0-0)神戸<得点者>[横]ジョアン・パウロ(50分)、小倉陽太(58分)<警告>[横]小倉陽太(63分)、ジョアン・パウロ(68分)、熊倉弘貴(87分)観衆:4,034人主審:小屋幸栄副審:長谷川雅、藤澤達也└横浜FCが初のルヴァン杯8強で第1戦勝利! 神戸は好セーブ連発のGK新井章太が負傷交代するアクシデント