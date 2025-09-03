[9.3 ルヴァン杯準々決勝第1戦 横浜FC 2-0 神戸 ニッパツ]ルヴァンカップ準々決勝第1戦が3日に開催され、横浜FCはホームでヴィッセル神戸に2-0で先勝した。第2戦は7日に神戸の本拠地で行われる。クラブ史上初のルヴァン杯準々決勝に臨んだ横浜FCは、前半7分にいきなりビッグチャンスを作った。カウンターからFW櫻川ソロモンがペナルティエリア左に運び、切り返しから右足でシュート。しかし、ゴール右下を捉えたボールはGK新井