[9.3 ルヴァン杯準々決勝第1戦 湘南 3-2 広島 レモンS]ルヴァンカップは3日、各地で準々決勝第1戦を開催した。リーグ戦12試合未勝利の湘南ベルマーレはホームでサンフレッチェ広島と対戦し、3-2の逆転勝利で先勝した。最初のチャンスは湘南。前半7分、FW太田修介が左サイドを抜け出して折り返すとFWルイス・フェリッピが合わせたが、ボールは右ポストに嫌われた。続く同8分には古巣対戦のMF松本大弥がミドルレンジからゴールを