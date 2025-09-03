【ルヴァン杯準々決勝第1戦】(レモンS)湘南 3-2(前半1-1)広島<得点者>[湘]鈴木章斗(41分)、奥埜博亮(49分)、二田理央(90分+2)[広]加藤陸次樹(15分)、木下康介(86分)<警告>[湘]ゼ・ヒカルド(68分)、吉田舜(90分+5)[広]塩谷司(40分)、東俊希(70分)観衆:6,309人主審:飯田淳平副審:赤阪修、中澤涼└湘南が90+2分FW二田理央の“背中弾”で劇的先勝!! 広島はMF中島洋太朗の芸術2アシストも1点ビハインドで第2戦へ