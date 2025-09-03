【ルヴァン杯準々決勝第1戦】(日産ス)横浜FM 1-4(前半0-1)柏<得点者>[横]植中朝日(82分)[柏]ジエゴ(18分)、瀬川祐輔(53分)、垣田裕暉2(70分、90分+8)<警告>[横]井上健太(30分)、加藤蓮(36分)[柏]中川敦瑛(54分)観衆:9,656人主審:池内明彦副審:浜本祐介、堀越雅弘└柏が敵地で横浜FMに4-1先勝、ルヴァン杯準決勝へ大きく前進!! GK小島が好守連発、垣田2発にジエゴ&瀬川がゴール!!