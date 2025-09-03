[9.3 ルヴァン杯準々決勝第1戦 横浜FM 1-4 柏 日産ス]ルヴァン杯は3日、準々決勝第1戦を行い、日産スタジアムでは横浜F・マリノスと柏レイソルが対戦し、柏が4-1で先勝した。柏のホームで行われる第2戦は7日に開催される。J1リーグで17位と苦しむ横浜FMはAFCチャンピオンズリーグエリート2024-25に出場したため、ルヴァン杯はこの日が初戦。一方、J1リーグで2位につける柏はプレーオフラウンドで東京Vを下し、プライムラウンド