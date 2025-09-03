どんなにラブラブでも、ケンカしないカップルはいないはず。でも、関係が長続きさせるためにも、上手な“ケンカ後の戻り方”は押さえておくべきでしょう。そこで今回は、気まずさを引きずらずに仲直りするテクニックを紹介します。まずは一旦クールダウンする感情が爆発してる時って、どうしても言わなくていい一言が出ちゃうもの。だからこそ「ちょっと時間おこう」って一旦クールダウンしましょう。ただし、「今夜また話そう」「