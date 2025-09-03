男性と会話してる時、「なんかずっと笑ってない？」と感じたら、それは偶然じゃないかも。男性は本命女性と会話していると、無意識に笑顔が増える傾向があるんです。そこで今回は、会話中の笑顔に隠れた「本命サイン」について解説します。一緒にいられること自体がうれしい会話の内容が特別おもしろくなくても、好きな女性と一緒にいるだけで男性は楽しい気持ちになってしまうもの。だから自然と口角が上がってしまうんです。男性