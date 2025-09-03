気になる男性に好印象を残そうとしていたことが、裏目に出ることもあるんです。そこで今回は、意外と男性からモテない原因となる「言動」を紹介します。遠慮してしまって、自分の意見を言えない気になる男性に遠慮しすぎて、男性の好意を素直に受け取れない、自分の意見を素直に言えないなどが続いていませんか？例えば男性の好意を断ってしまったり、遠慮して自分の希望を言えなかったりすることが続くと、男性は「彼女は俺に心を