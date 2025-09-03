何年付き合ってもラブラブなカップルを見ると「どうやったらあんな風になれるんだろう？」と思うはず。実は、そういうカップルには共通する“秘訣”があるんです。そこで今回は、円満カップルが実践している「３つの習慣」を紹介します。“ずっと一緒”じゃなく“心地よい距離感”を大事にする円満カップルは「常に一緒」にこだわりません。むしろ、平日はそれぞれ趣味や友人との時間を大切にし、週末は一緒に120%楽しむというスタ