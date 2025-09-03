◇パ・リーグ西武11―6楽天（2025年9月3日楽天モバイル）西武は4番手・黒木優太が好投で試合の流れを引き戻した。9―2の7回、3番手の山田が連打と四球で無死満塁とし、鈴木に右翼へのグランドスラムを被弾。一気に3点差に迫られた、さらに黒川に左前打を許して無死一塁となった場面で黒木がマウンドに上がった。「いつも山田がチームのために頑張っている。なんとしても0点に抑えて帰ってくるぞ、とマウンドに上が